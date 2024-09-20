Медведев высказался о партнерах по команде на Кубке Лейвера

«Знаете, некоторые сильные соперники, может быть, когда вы видите их в своей части сетки, вы хотите, чтобы они проиграли, чтобы вам было легче провести турнир. Здесь это не так. Вы хотите, чтобы все в вашей команде победили, и это странное чувство в некотором роде», — приводит слова Медведева пресс-служба Кубка Лейвера.