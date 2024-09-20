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Медведев высказался о партнерах по команде на Кубке Лейвера

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о партнерах по команде Европы на Кубке Лейвера.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, командный турнир Кубок Лейвера начнется в Берлине сегодня, 20 сентября, и завершится 22 сентября. В соревнованиях примут участие команды Европы и мира.

«Знаете, некоторые сильные соперники, может быть, когда вы видите их в своей части сетки, вы хотите, чтобы они проиграли, чтобы вам было легче провести турнир. Здесь это не так. Вы хотите, чтобы все в вашей команде победили, и это странное чувство в некотором роде», — приводит слова Медведева пресс-служба Кубка Лейвера.

В состав команды Европы, кроме Медведева, вошли: болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции.

В состав сборной мира вошли: американцы Тейлор Фриц, Бен Шелтон, Фрэнсис Тиафо, чилиец Алехандро Табило, австралиец Танаси Коккинакис и Франсиско Серундоло из Аргентины.

В прошлом году победителем турнира стала команда мира, а в состав сборной Европы входил россиянин Андрей Рублев.