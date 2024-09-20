Четвертьфиналы с участием российских теннисисток в Сеуле отменены из-за дождя

Корт на турнире категории WTA 500, на котором должны были пройти матчи ¼ финала, не имеет крыши. Все матчи перенесены на завтра, 21 сентября. Также в этот день пройдут полуфиналы. Спортсменкам, прошедшим в следующий раунд, придется сыграть два матча в один день.
Напомним, первая ракетка России Дарья Касаткина в ¼ финала должна встретиться с Эммой Радукану из Великобритании. Диана Шнайдер поборется за выход в полуфинал с представительницей Украины Мартой Костюк. Вероника Кудерметова встретится с Викторией Томовой из Болгарии. А ее младшая сестра Полина Кудерметова сыграет против Беатрис Хаддад-Майи из Бразилии.
В прошлом году победительницей соревнований стала третья ракетка мира американка Джессика Пегула, которая в этом сезоне отказалась от участия в турнире.
Ранее Касаткина назвала лучшего теннисиста из «Большой тройки» (Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. — Прим. ред.).
«Все трое великолепны, но мой кумир — Надаль. Я люблю его независимо от результатов. Глядя на результаты Новака Джоковича. делаю вывод. что он является лучшим за все время. Вообще, обсуждать, кто из них лучший, бессмысленно. Это дело вкуса», — приводит слова Касаткиной Sportklub.