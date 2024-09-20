Четвертьфиналы с участием российских теннисисток в Сеуле отменены из-за дождя

Корт на турнире категории WTA 500, на котором должны были пройти матчи ¼ финала, не имеет крыши. Все матчи перенесены на завтра, 21 сентября. Также в этот день пройдут полуфиналы. Спортсменкам, прошедшим в следующий раунд, придется сыграть два матча в один день.