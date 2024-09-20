Кузнецова оценила уровень теннисисток из топ-5 мирового рейтинга

Кузнецова отметила, что первая ракетка мира Ига Швентек из Польши, занимающая вторую строчку в рейтинге WTA белоруска Арина Соболенко и идущая на 4-м месте Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, смогли бы обыграть многих соперниц из тура, выступавших в середине 2000-х годов.
— Как оцените уровень нынешнего женского тура?
— Когда я выиграла US Open в 2004 году, в прессе знаменитые в прошлом теннисисты говорили, что раньше были такие невероятные игроки, такая конкуренция, а сейчас никого нет. Было неприятно. После этого я зареклась проводить подобные сравнения, да и в целом они некорректны.
Теннис точно эволюционирует. У игроков повышается скорость, физическая готовность. Помню, когда я только начинала выступать в конце 1990-х, никто не занимался в тренажерных залах, не соблюдал диету, игроки ничего не знали о нутрициологии. Сейчас теннисисты стали более профессионально относиться к своему телу. Те же Швентек, Соболенко, Рыбакина за счет физики просто снесли бы многих теннисистов середины 2000-х.
С другой стороны, в теннисе стало гораздо меньше разнообразия. И нет множества ярких личностей, как в мое время. Хотя без уникумов, конечно, не обходится. Например, меня поразило, как Алькарас после победы на «Ролан Гаррос» поехал отдыхать на Ибицу, а затем сразу отправился на Уимблдон, где тоже выиграл. То есть человек настолько свободен внутри, у него есть четкое разделение на работу и отдых, он успевает насладиться и тем и другим. Нас заставляли все время пахать — даже после крупных побед. Не было, к сожалению, переключения с рабочего ритма«, — приводит слова Кузнецовой “Ведомости”.