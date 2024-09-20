Кузнецова оценила уровень теннисисток из топ-5 мирового рейтинга



С другой стороны, в теннисе стало гораздо меньше разнообразия. И нет множества ярких личностей, как в мое время. Хотя без уникумов, конечно, не обходится. Например, меня поразило, как Алькарас после победы на «Ролан Гаррос» поехал отдыхать на Ибицу, а затем сразу отправился на Уимблдон, где тоже выиграл. То есть человек настолько свободен внутри, у него есть четкое разделение на работу и отдых, он успевает насладиться и тем и другим. Нас заставляли все время пахать — даже после крупных побед. Не было, к сожалению, переключения с рабочего ритма«, — приводит слова Кузнецовой “Ведомости”.