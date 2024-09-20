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Карен Хачанов сенсационно проиграл 124-й ракетке мира

28-летний россиянин неожиданно рано закончил выступление на турнире ATP в Ханчжоу.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Во втором круге турнира ATP в Ханчжоу Карен Хачанов, посеянный на турнире под вторым номером, уступил китайцу Бу Юньчаокэтэ, 124-й ракетке мира, со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 3:6.

Следующим соперником 22-летнего китайца будет представитель Казахстана Михаил Кукушкин, который во втором раунде победил бывшего россиянина Александра Шевченко.

Карен Хачанов занимает 23-е место в мировом рейтинге. На счету россиянина шесть титулов ATP. Хачанов проиграл десять из 13 последних матчей.

Турнир в Ханчжоу завершится 24 сентября. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов. С 3 по 13 октября в китайском Шанхае пройдет турнир серии «Мастерс».