Карен Хачанов сенсационно проиграл 124-й ракетке мира

Во втором круге турнира ATP в Ханчжоу Карен Хачанов, посеянный на турнире под вторым номером, уступил китайцу Бу Юньчаокэтэ, 124-й ракетке мира, со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 3:6.
Следующим соперником 22-летнего китайца будет представитель Казахстана Михаил Кукушкин, который во втором раунде победил бывшего россиянина Александра Шевченко.
Карен Хачанов занимает 23-е место в мировом рейтинге. На счету россиянина шесть титулов ATP. Хачанов проиграл десять из 13 последних матчей.
Турнир в Ханчжоу завершится 24 сентября. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов. С 3 по 13 октября в китайском Шанхае пройдет турнир серии «Мастерс».