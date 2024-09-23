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Теннисист Андрей Рублев записал обращение к себе 12-летнему: видео

Шестая ракетка мира записал милый видеоролик для рубрики ATP, в которой теннисисты обращаются к себе в детстве.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

«Привет, дружище. Надеюсь, ты уже дома и смотришь мультики по Nickelodeon. Решил, что смогу дать тебе совет. Попав в топ-400, ты будешь счастливее, чем когда поднимешься в топ-10 и у тебя будет все. Я понял, что успех не сделает тебя счастливым. На это способен только ты сам», — сказал Рублев.

«Оказавшись перед выбором, прислушивайся к себе и выбирай то, что лучше для тебя. Невозможно избежать трудностей, но, если ты доволен собой, трудности не будут так сильно на тебя влиять. Только от тебя зависит, захочешь ли ты изменить ситуацию. Будь счастлив, дружище, и будь здоров», — добавил россиянин.

26-летний Андрей Рублев занимает 6-е место в рейтинге лучших теннисистов планеты. Он выиграл 16 трофеев на турнирах ATP.