Теннисист Андрей Рублев записал обращение к себе 12-летнему: видео

«Привет, дружище. Надеюсь, ты уже дома и смотришь мультики по Nickelodeon. Решил, что смогу дать тебе совет. Попав в топ-400, ты будешь счастливее, чем когда поднимешься в топ-10 и у тебя будет все. Я понял, что успех не сделает тебя счастливым. На это способен только ты сам», — сказал Рублев.