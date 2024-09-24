Тартакова раскрыла подробности расставания Рыбакиной с тренером

Тартакова отметила, что общалась с людьми, которые были близки к команде Елены Рыбакиной.
«И вот эти все трудности, с которыми она сталкивается, она сталкивается из-за большого очень тяжелого давления, связанного с ее бывшим тренером Вуковым. Говорят, что Стефано на самом деле приехал на US Open, что он был в Нью-Йорке, готов был продолжать с ней работу, но Лена приняла решение, что все-таки они расстанутся из-за некорректного отношения к ней. То есть он ее все время пушил, как говорят люди, которые окружали Лену.
За нее заступились уже родители, потому что она не могла никак порвать этот порочный круг. С одной стороны это тренер, который работал с ней давно, и она его сама вместе с семьей выбрала. С другой стороны понятно, они были очень связаны, главные достижения карьеры она завоевала благодаря их совместной работе, и родители настояли на том, чтобы Лена что-то поменяла в теннисной жизни, потому что давление было, и оскорбления, и слова плохие, сказанные в ее адрес. Они были постоянно из уст Вукова.
Сейчас Лена пытается избавиться от психологических проблем. Ситуация у нее непростая.
Для Вукова стало большой неожиданностью, что Лена прекратила с ним работу», — сказала Тартакова в программе на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».
Под руководством Вукова в 2019 году Рыбакина впервые вошла в топ-50 мирового рейтинга. В этом же году она выиграла свой первый титул на уровне WTA в Бухаресте и получила номинацию на премию WTA «Новичок года». В 2022 году Елена Рыбакина стала победительницей турнира Большого шлема — Уимблдона.
Также за карьеру Рыбакина выиграла турниры в Хобарте в 2020 году; Риме и Индиан-Уэллсе в 2023 году; Брисбене, Абу-Даби и Штутгарте в 2024 году.