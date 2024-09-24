Синнер — о плотном графике: Играть на всех турнирах не обязательно

Синнер будет защищать титул на турнире категории АТР 500 в Пекине, который начнется 26 сентября и завершится 2 октября.
«Мы, игроки, по-прежнему можем выбирать, в каких турнирах хотим выступать, а в каких нет. Конечно, некоторые из них носят обязательный характер. В этом году у нас очень плотный график, турниров много, но участвовать во всех не обязательно. Если не хочешь — не участвуй. Например, в прошлом году, а также в этом году я не играл в некоторых турнирах, потому что хотел уделить время тренировкам», — сказал Синнер на пресс-конференции перед стартом турнира.
В первом круге соревнований 23-летний Синнер встретится с представителем Чили Николасом Харри.
Также Синнер поделился эмоциями перед началом турнира категории АТР 500 в Пекине.
«Здорово быть здесь, это особенный турнир, я очень жду его начала. Есть много фантастических игроков, как и в прошлом году, сетка состоит из тех, кто высоко посеян», — добавил Синнер.
Из россиян в Пекине сыграют Андрей Рублев, Даниил Медведев и Карен Хачанов. В прошлом году Медведев вышел в финал, где уступил Синнеру.