Синнер — о плотном графике: Играть на всех турнирах не обязательно

«Мы, игроки, по-прежнему можем выбирать, в каких турнирах хотим выступать, а в каких нет. Конечно, некоторые из них носят обязательный характер. В этом году у нас очень плотный график, турниров много, но участвовать во всех не обязательно. Если не хочешь — не участвуй. Например, в прошлом году, а также в этом году я не играл в некоторых турнирах, потому что хотел уделить время тренировкам», — сказал Синнер на пресс-конференции перед стартом турнира.