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Синнер — о плотном графике: Играть на всех турнирах не обязательно

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался о плотном графике теннисистов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Пресс-служба China Open

Синнер будет защищать титул на турнире категории АТР 500 в Пекине, который начнется 26 сентября и завершится 2 октября.

«Мы, игроки, по-прежнему можем выбирать, в каких турнирах хотим выступать, а в каких нет. Конечно, некоторые из них носят обязательный характер. В этом году у нас очень плотный график, турниров много, но участвовать во всех не обязательно. Если не хочешь — не участвуй. Например, в прошлом году, а также в этом году я не играл в некоторых турнирах, потому что хотел уделить время тренировкам», — сказал Синнер на пресс-конференции перед стартом турнира.

В первом круге соревнований 23-летний Синнер встретится с представителем Чили Николасом Харри.

Также Синнер поделился эмоциями перед началом турнира категории АТР 500 в Пекине.

«Здорово быть здесь, это особенный турнир, я очень жду его начала. Есть много фантастических игроков, как и в прошлом году, сетка состоит из тех, кто высоко посеян», — добавил Синнер.

Из россиян в Пекине сыграют Андрей Рублев, Даниил Медведев и Карен Хачанов. В прошлом году Медведев вышел в финал, где уступил Синнеру.