Алькарас стал третьим участником итогового турнира АТР

Алькарас прошел квалификацию на итоговый турнир третий год подряд. В 2022 году он не смог принять участие в соревновании из-за травмы. В прошлом году испанец дошел до полуфинала, обыграв россиян Даниила Медведева и Андрея Рублева. В ½ финала Алькарас уступил будущему чемпиону сербу Новаку Джоковичу. В финале Джокович обыграл Янника Синнера.