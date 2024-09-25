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Алькарас стал третьим участником итогового турнира АТР

Испанский теннисист Карлос Алькарас квалифицировался на итоговый турнир АТР, который пройдет в Турине.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Соревнования пройдут в Турине на арене «Пала Альпитур» с 10 по 17 ноября.

21-летний Алькарас стал третьим участником итогового турнира, который с 2017 года носит название ATP Finals. Ранее на турнир отобрались первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира Александр Зверев из Германии.

Алькарас прошел квалификацию на итоговый турнир третий год подряд. В 2022 году он не смог принять участие в соревновании из-за травмы. В прошлом году испанец дошел до полуфинала, обыграв россиян Даниила Медведева и Андрея Рублева. В ½ финала Алькарас уступил будущему чемпиону сербу Новаку Джоковичу. В финале Джокович обыграл Янника Синнера.

В этом сезоне Алькарас выиграл два турнира «Большого шлема». В мае 21-теннисист стал победителем Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», а в июле Алькарас одержал победу на Уимблдоне.

Напомним, в итоговом турнире АТР принимают участие восемь лучших теннисистов в одиночном и парном разрядах по итогам сезона. Общий призовой фонд ATP Finals составит более $15 млн.