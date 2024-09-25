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Хуркач пожертвует по €100 за каждый эйс пострадавшим от наводнения

Польский теннисист Хуберт Хуркач пожертвует по €100 за каждую подачу на вылет до конца сезона пострадавшим от крупнейшего за 20 лет наводнения в стране.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В этом сезоне на счету восьмой ракетки мира Хуркача 702 подачи навылет. В минувшем сезоне поляк сделал 1031 эйс. Такое достижение покорялось только девяти теннисистам в истории.

«Начиная с сегодняшнего дня и до конца сезона я буду жертвовать по €100 за каждый эйс, чтобы поддержать пострадавших от разрушительных наводнений в Польше. Для меня спорт — это не просто соревнования, но и платформа для оказания влияния», — написал Хуркач в одной из своих соцсетей.

На прошлой неделе из-за наводнения в Польше ввели режим стихийного бедствия. В нескольких районах смыло мосты, людей в зоне бедствия эвакуировали на вертолетах. Потоп называют сильнейшим с 1997 года.

В текущем сезоне 27-летний Хуркач имеет баланс побед и поражений 39−17. На счету поляка один титул, который он завоевал на турнире в португальском Эшториле, обыграв в финале испанца Педро Мартинеса.

На последнем в сезоне турнире Большого шлема — US Open — Хуркач вылелел во втором круге, утсупив австралийцу Джордану Томпсону.