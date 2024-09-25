Хуркач пожертвует по €100 за каждый эйс пострадавшим от наводнения

«Начиная с сегодняшнего дня и до конца сезона я буду жертвовать по €100 за каждый эйс, чтобы поддержать пострадавших от разрушительных наводнений в Польше. Для меня спорт — это не просто соревнования, но и платформа для оказания влияния», — написал Хуркач в одной из своих соцсетей.