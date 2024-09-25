Теннисистка из Китая прервала рекордную 24-матчевую серию поражений

Турнир категории WTA 1000 в Пекине начался сегодня, 25 сентября и завершится 6 октября.
595-я ракетка мира Шуай провела матч первого круга против американки Маккартни Кесслер и одержала победу в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:1). В следующем круге Шуай встретится с 8-й ракеткой мира Эммой Наварро из США.
Для Шуай эта победа стала первой с февраля прошлого года. С начала февраля 2023 по сентябрь 2024 года китаянка проиграла 24 матча подряд в одиночном разряде. Это антирекорд не только среди женщин, но и среди мужчин.
Последний раз 35-летняя Шуай выиграла матч на турнире в Лионе, обыграв американку Мэдисон Бренгл в первом круге.
Общий призовой фонд турнира в Пекине составляет около $9 млн. Поебдительница соревнований получит $1,1 млн. В прошлом году турнир выиграла первая ракетка мира Ига Швентек из Польши. Ранее стало известно, что Швентек не приедет в Пекин.
Из россиянок в соревновании примут участие Дарья Касаткина, Анна Калинская, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер, Мирра Андреева, Анастасия Потапова, Камилла Рахимова и Анастасия Павлюченкова. Старшая сестра Мирры Андреевой Эрика покинула турнир, уступив в первом круге бельгийке Грет Миннен.