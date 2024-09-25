Медведев прокомментировал неудачное выступление на Кубке Лэйвера

Выставочный турнир завершился победой сборной Европы с Даниилом Медведевым, которая обыграла сборную мира (13:11).
«Честно говоря, это был очень классный опыт. Да, я знаю, что я был единственным в команде, кто принес ноль очков. Все заработали хотя бы одно. Но это нормально, на то это и командное соревнование. Моя команда победила, так что это нормально. Я был очень счастлив.
В своих матчах старался изо всех сил, дважды был супер-тай-брейк. В каком-то смысле была немного лотерея. Нужно быть очень решительным, однако я таким не был в важные моменты. Но рад, что команда меня поддержала.
Мы отлично провели время вместе. Я думаю, что никогда в туре в течение года ты так не поддерживаешь своих соперников. А тут так сильно хочется, чтобы они выиграли у другого парня. Это очень весело. Мне очень понравилось там играть», — сказал Медведев.
На Кубке Лэйвера Медведев проиграл оба матча, уступив американцам Фрэнсису Тиафо (6:3, 4:6, 5:10) и Бену Шелтону (7:6, 5:7, 7:10). Во время матча с Шелтоном произошел скандальный инцидент, когда Медведев, проиграв на тай-брейке четыре очка подряд, бросил ракетку в сторону зрителей. Сообщалось, что организаторы планировали рассмотреть вопрос о дисквалификации российского теннисиста.
В пятницу, 27 сентября, Медведев стартует на хардовом турнире АТР в Пекине. Его первым соперником станет француз Гаэль Монфилс. Счет в личных встречах ничейный — 2−2. Также на турнире в Пекине выступят россияне Андрей Рублев, Карен Хачанов и Павел Котов.