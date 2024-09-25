Медведев прокомментировал неудачное выступление на Кубке Лэйвера

«Честно говоря, это был очень классный опыт. Да, я знаю, что я был единственным в команде, кто принес ноль очков. Все заработали хотя бы одно. Но это нормально, на то это и командное соревнование. Моя команда победила, так что это нормально. Я был очень счастлив.



В своих матчах старался изо всех сил, дважды был супер-тай-брейк. В каком-то смысле была немного лотерея. Нужно быть очень решительным, однако я таким не был в важные моменты. Но рад, что команда меня поддержала.



Мы отлично провели время вместе. Я думаю, что никогда в туре в течение года ты так не поддерживаешь своих соперников. А тут так сильно хочется, чтобы они выиграли у другого парня. Это очень весело. Мне очень понравилось там играть», — сказал Медведев.