Рахимова сыграет с олимпийской чемпионкой на турнире в Пекине

Турнир в Пекине завершится 6 октября. Его общий призовой фонд составляет около $9 млн. Победительница получит $1,1 млн. В прошлом году турнир выиграла Ига Швентек из Польши. Ранее стало известно, что Швентек не приедет в Пекин.