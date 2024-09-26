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Рахимова сыграет с олимпийской чемпионкой на турнире в Пекине

Российская теннисистка Камилла Рахимова одержала победу в первом круге турнира категории WTA 1000 в Пекине.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Рахимова в первом круге встречалась с Кимберли Биррелл из Австралии. Россиянка одержала победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут.

В следующем круге Рахимова сыграет с первой ракеткой Китая Чжэн Циньвэнь. Напомним, Циньвэнь стала чемпионкой Олимпийских игр в Париже, в финале одержав победу над представительницей Хорватии Донной Векич.

23-летняя Рахимова занимает 71-е место в мировом рейтинге. На ее счету три титула на уровне WTA в парном разряде.

Турнир в Пекине завершится 6 октября. Его общий призовой фонд составляет около $9 млн. Победительница получит $1,1 млн. В прошлом году турнир выиграла Ига Швентек из Польши. Ранее стало известно, что Швентек не приедет в Пекин.

Из россиянок в соревновании примут участие Дарья Касаткина, Анна Калинская, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер, Мирра Андреева, Анастасия Потапова, Камилла Рахимова и Анастасия Павлюченкова. Старшая сестра Мирры Андреевой Эрика покинула турнир, уступив в первом круге бельгийке Грет Миннен.