«Я не говорила о завершении карьеры». Веснина — о новом сезоне

— В этом году я уже закончила сезон. Под вопросом один турнир, так как я заболела, нахожусь в Москве. Пришлось пройти курс антибиотиков и сняться с азиатской серии, с Пекина и Уханя. Изначально мы с Аней Калинской планировали сыграть пару. Этот сезон под вопросом, но официально я не заявляла о завершении карьеры. Не знаю, с чего начну в следующем сезоне.