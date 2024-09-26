«Я не говорила о завершении карьеры». Веснина — о новом сезоне

38-летняя Веснина объвила о возобновлении карьеры в конце декабря 2023 года. Спортсменка выступила на Олимпийских играх в Париже в паре с Екатериной Александровой, россиянки приграли в первом круге соревнований. После этого Веснина заявила, что это ее последний сезон.
— После Олимпиады вы сказали, что проводите последний сезон в карьере. Ситуация не поменялась?
— В этом году я уже закончила сезон. Под вопросом один турнир, так как я заболела, нахожусь в Москве. Пришлось пройти курс антибиотиков и сняться с азиатской серии, с Пекина и Уханя. Изначально мы с Аней Калинской планировали сыграть пару. Этот сезон под вопросом, но официально я не заявляла о завершении карьеры. Не знаю, с чего начну в следующем сезоне.
— То есть вы планируете играть в следующем году? Ранее вы говорили, что это ваш последний сезон и последняя Олимпиада.
— Это была точно последняя Олимпиада. У меня имеется замороженный рейтинг, есть предложения от девочек сыграть турниры в паре. Пока думаю, буду смотреть по своему самочувствию и календарю.
— Планируете играть только в паре, без одиночки?
— Да, только пара.
— Кроме болезни, никаких проблем со здоровьем нет?
— После Олимпийских игр у меня обострилась старая травма спины. Я ее долечила в течение месяца и собиралась лететь на азиатскую серию, но очень не вовремя случился этот ОРВИ, — приводит слова Весниной «Матч ТВ».
Елена Веснина в паре с Екатериной Макаровой стала чемпионкой Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Вместе с Макаровой Веснина также победила в парном разряде на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и Открытом чемпионате США. А вместе с бразильцем Бруно Соарешем — в миксте на Открытом чемпионате Австралии. Лучшее достижение спортсменки на турнирах Большого шлема в одиночном разряде — выход в полуфинал Уимблдона в 2016 году.