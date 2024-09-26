Соболенко выложила фото с бойфрендом на фоне китайского храма

«Я все еще голодна, это точно. Еще одна моя цель — это попытаться вернуться на первую строчку мирового рейтинга. Но я не хочу говорить об этой цели. Просто буду стараться продолжать совершенствоваться, становиться лучше с каждым днем», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA со ссылкой на подкаст WTA Insider.