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Соболенко выложила фото с бойфрендом на фоне китайского храма

Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко приняла участие в вечеринке для теннисистов в Пекине.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

26-летняя Соболенко посетила вечеринку для игроков, организованную перед началом турнира категории WTA 1000 в Пекине. Спортсменка выложила фото с бойфрендом бразильским бизнесменом греческого происхождения Георгиосом Франгулисом на фоне китайского храма.

«Спасибо за теплый прием, Китай», — подписала фотографию Соболенко, добавив флаг страны и эмодзи в виде пальцев, сложенных в форме сердца.

Об отношениях Арины Соболенко с Георгиосом Франгулисом стало известно весной. 34-летний бизнесмен является совладельцем компании Oakberry, производящей продукты здорового питания. В начале года Соболенко стала рекламным лицом этого бренда. Франгулис сопровождает Соболенко на всех турнирах и поддерживает ее. Также они вместе посещают мероприятия между турниирами.

Ранее Соболенко рассказала о целях на концовку сезона.

«Я все еще голодна, это точно. Еще одна моя цель — это попытаться вернуться на первую строчку мирового рейтинга. Но я не хочу говорить об этой цели. Просто буду стараться продолжать совершенствоваться, становиться лучше с каждым днем», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA со ссылкой на подкаст WTA Insider.

В этом сезоне Арина Соболенко стала победительницей двух турниров Большого шлема. В начале года она второй раз выиграла Открытый чемпионат Австралии, а в сентябре стала победительницей US Open.