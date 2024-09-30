Анна Калинская вышла в четвертый круг турнира в Пекине

Матч Калинской и Стирнс начался вчера 29 сентября и был прерван из-за дождя. Девушки вышли доигрывать встречу сегодня, 30 сентября, первым запуском. Вчера 46-я ракетка мира Стирнс выиграла первый сет со счетом 6:3, а во втором сете проигрывала — 2:3. Сегодня, 14-я ракетка мира Калинская выиграла второй сет — 6:3. А в третьем сете при счете 2:1 в пользу россиянки американка взяла медицинский таймаут из-за проблем со стопой. В итоге Стирнс не смогла доиграть матч и снялась с турнира из-за травмы.
В четвертом круге Анна Калинская сыграет с 115-й ракеткой мира украинкой Юлией Стародубцевой, которая в матче третьего круга обыграла представительницу Армении Элину Аванесян со счетом 6:3, 6:1.
Также из российских теннисисток сегодня сыграют Дарья Касаткина, она встретится с американкой Амандой Анисимовой и Мирра Андреева. 17-летняя Андреева проведет матч с представительницей Хорватии Донной Векич.
Турнир категории WTA 1000 в Пекине завершится 6 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет около $9 млн. Победительница турнира получит $1,1 млн. В прошлом году победу в столице Китая одержала первая ракетка мира Ига Швентек из Польши.