Рублев вышел в четвертьфинал турнира АТР 500 в Пекине

Из-за переноса матча Рублеву придется сыграть два матча в один день. В 15:30 по московскому времени 26-летний теннисист встретится в ¼ финала с китайцем Бу Юньчаокэтэ, который обыграл итальянца Лоренцо Музетти. Ранее Рублев не играл против с 96-й ракеткой мира Юньчаокэтэ.