Рублев вышел в четвертьфинал турнира АТР 500 в Пекине

Шестая ракетка мира Рублев встречался с занимающим 64-е место в рейтинге испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной. Матч между теннисистами должен был завершиться вчера, но был перенесен из-за дождя.
Рублев и Давидович-Фокина вышли на корт сегодня, 30 сентября, первым запуском. Россиянин одержал победу в двух сетах со счетом 6:4, 7:5.
Из-за переноса матча Рублеву придется сыграть два матча в один день. В 15:30 по московскому времени 26-летний теннисист встретится в ¼ финала с китайцем Бу Юньчаокэтэ, который обыграл итальянца Лоренцо Музетти. Ранее Рублев не играл против с 96-й ракеткой мира Юньчаокэтэ.
Также сегодня на корт турнира в Пекине выйдут россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев. Хачанов в четвертьфинале встретится с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькасаром, а Медведев сыграет против итальянца Флавио Коболли.
Турнир категории АТР 500 в Пекине завершится 2 октября. Его призовой фонд составляет более $3,7 млн. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер, который в прошлом году обыграл в финале Даниила Медведева в двух сетах со счетом 7:6, 7:6.