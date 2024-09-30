Медведев сыграет с Алькарасом в полуфинале турнира в Пекине

Пятая ракетка мира Медведев в матче ¼ финала встречался с занимающим 32-е место в рейтинге итальянцем Флавио Коболли. Медведев обыграл Коболли в двух сетах со счетом 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут.
В полуфинале Медведев встретится с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Алькарас в четвертьфинале турнира в Пекине за 1 час 36 минут обыграл россиянина Карена Хачанова в двух сетах со счетом 7:5, 6:2.
Счет личных встреч между 28-летним Медведевым и 21-летним Алькарасом — 5−2 в пользу испанца. В этом году Алькарас обыграл Медведева дважды. В первый раз испанец одержал победу в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан Уэллсе. А во второй раз Алькарас выиграл россиянина в полуфинале Уимблдона.
Также сегодня, 30 сентября, определится другая пара полуфиналистов турнира в Пекине. В четвертьфинале сыграют первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и Иржи Легечка из Чехии. В другом матче за выход в полуфинал сразятся россиянин Андрей Рублев и Бу Юнчаокете из Китая.
Турнир в столице Китая завершится 2 октября. Его призовой фонд составляет более $3,7 млн. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер, который в прошлом году в финале обыграл Даниила Медведева в двух сетах со счетом 7:6, 7:6.