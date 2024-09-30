Медведев сыграет с Алькарасом в полуфинале турнира в Пекине

Счет личных встреч между 28-летним Медведевым и 21-летним Алькарасом — 5−2 в пользу испанца. В этом году Алькарас обыграл Медведева дважды. В первый раз испанец одержал победу в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан Уэллсе. А во второй раз Алькарас выиграл россиянина в полуфинале Уимблдона.