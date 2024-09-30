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На турнире в Пекине Андрей Рублев уступил 96-й ракетке мира

Занимающий шестое место в рейтинге ATP россиянин не смог выйти в полуфинал турнира в Пекине.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев уступил 96‑й ракетке мира китайцу Бу Юнчаокете в четвертьфинале турнира ATP 500 в Пекине. Бу Юнчаокете, получивший от организаторов турнира wild card, одержал победу со счетом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

Рублев был посеян на турнире под четвертым номером. Он провел второй матч за день — ранее россиянин доиграл встречу ⅛ финала против испанца Алехандро Давидович‑Фокины, которая была прервана из‑за дождя.

В полуфинале китаец встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. В другом полуфинале с испанцем Карлосом Алькарасом встретится Даниил Медведев, который 30 сентября в двух сетах переиграл итальянца Флавио Коболли.

Турнир в столице Китая завершится 2 октября. Его призовой фонд составляет более 3,7 миллиона долларов. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер, который в прошлом году в финале обыграл Даниила Медведева в двух сетах со счетом 7:6, 7:6.