Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Пекине

«Мэдисон Кис — серьезная соперница, и я ей уже проигрывала. Так что рада, что сегодня одержала победу в двух сетах. Рада, что выиграла 15 матчей подряд. Посмотрим, как далеко мне удастся здесь пройти. Спасибо болельщикам за атмосферу, мне нравится играть при полном стадионе», — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.