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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Пекине

Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси одержала победу в ⅛ финала турнира категории WTA 1000 в Пекине.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Соболенко встречалась с 24-й ракеткой мира американкой Мэдисон Кис и одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут.

За выход в полуфинал 26-летняя Соболенко поборется с победительницей матча между чешкой Каролиной Муховой и Кристиной Букшей из Испании.

Арина Соболенко продлила победную серию до 15 матчей. Для нее выход в четвертьфинал турнира в Пекине стал третьим в карьере.

«Мэдисон Кис — серьезная соперница, и я ей уже проигрывала. Так что рада, что сегодня одержала победу в двух сетах. Рада, что выиграла 15 матчей подряд. Посмотрим, как далеко мне удастся здесь пройти. Спасибо болельщикам за атмосферу, мне нравится играть при полном стадионе», — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.

Турнир категории WTA 1000 в столице Китая завершится 6 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет около $9 млн. Победительница турнира получит $1,1 млн. В прошлом году победу в Пекине одержала первая ракетка мира Ига Швентек из Польши.