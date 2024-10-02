Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Пекине

Соболенко встречалась с 24-й ракеткой мира американкой Мэдисон Кис и одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут.
За выход в полуфинал 26-летняя Соболенко поборется с победительницей матча между чешкой Каролиной Муховой и Кристиной Букшей из Испании.
Арина Соболенко продлила победную серию до 15 матчей. Для нее выход в четвертьфинал турнира в Пекине стал третьим в карьере.
«Мэдисон Кис — серьезная соперница, и я ей уже проигрывала. Так что рада, что сегодня одержала победу в двух сетах. Рада, что выиграла 15 матчей подряд. Посмотрим, как далеко мне удастся здесь пройти. Спасибо болельщикам за атмосферу, мне нравится играть при полном стадионе», — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.
Турнир категории WTA 1000 в столице Китая завершится 6 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет около $9 млн. Победительница турнира получит $1,1 млн. В прошлом году победу в Пекине одержала первая ракетка мира Ига Швентек из Польши.