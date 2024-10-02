Теннисист Андрей Рублев признался, что ему угрожала ампутация

«После US Open я тренировался, готовился к турниру в Китае. За пару дней до вылета случилось непредвиденное. Ниоткуда, само по себе. Как потом сказали — такое обычно случается у детей. Мне понадобилась операция. Если бы ее не сделали, то это привело бы к ампутации. Повезло, что это выяснилось в первые 3−4 часа. Мне сказали, что после 5−6 часов уже точно идет ампутация. Операция прошла лучше, чем ожидалось. Получилось быстро восстановиться. Прогнозы были не очень приятные — могло случиться так, что я бы должен был месяц провести в постели», — сказал Рублев в интервью для BetBoom Tennis.