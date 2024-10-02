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Теннисист Андрей Рублев признался, что ему угрожала ампутация

Шестая ракетка мира рассказал, что перенес опасную операцию после Открытого чемпионата США 2024 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

«После US Open я тренировался, готовился к турниру в Китае. За пару дней до вылета случилось непредвиденное. Ниоткуда, само по себе. Как потом сказали — такое обычно случается у детей. Мне понадобилась операция. Если бы ее не сделали, то это привело бы к ампутации. Повезло, что это выяснилось в первые 3−4 часа. Мне сказали, что после 5−6 часов уже точно идет ампутация. Операция прошла лучше, чем ожидалось. Получилось быстро восстановиться. Прогнозы были не очень приятные — могло случиться так, что я бы должен был месяц провести в постели», — сказал Рублев в интервью для BetBoom Tennis.

На этой неделе Андрей Рублев потерпел поражение в четвертьфинале турнира в Пекине, уступив 96-й ракетке мира из Китая Бу Юнчаокете.

26-летний Андрей Рублев занимает 6-е место в рейтинге лучших теннисистов планеты. Он выиграл 16 трофеев на турнирах ATP.