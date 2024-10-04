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Медведев стартовал на «Мастерсе» в Шанхае с тяжелой победы

Первая ракетка России Даниил Медведев одержал победу над бразильцем Тьяго Уайлдом (7:5, 7:5) в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

Встреча продолжалась 1 час 57 минут. Медведев сделал шесть подач на вылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. Его соперник сделал два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трех.

В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Медведев встретится с 36-й ракеткой мира итальянцем Маттео Арнальди, который ранее одержал непростую победу над американцем Захари Свайду (6:7, 6:2, 6:4). Счет в личных встречах — 3−0 в пользу россиянина.

«Мастерс» в Шанхае завершится 13 октября. Призовой фонд турнира составляет девять миллионов долларов. Действующим победителем турнира является поляк Хуберт Хуркач, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Андрея Рублева (6:3, 3:6, 7:6). Из-за травмы колена Хуркач не сможет защитить титул в этом году.