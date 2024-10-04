Медведев стартовал на «Мастерсе» в Шанхае с тяжелой победы

Встреча продолжалась 1 час 57 минут. Медведев сделал шесть подач на вылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. Его соперник сделал два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трех.