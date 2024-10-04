Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира в Пекине

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. Андреева исполнила один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. У ее соперницы пять подач навылет, восемь двойных ошибок и 9 из 18 реализованных брейк-пойнтов.
По ходу матча 17-летняя россиянка испытывала проблемы с запястьем и дважды запрашивала у судей медицинский тайм-аут. В решающей партии Андреева вела с брейком, однако ее сопернице удалось взять четыре гейма подряд и одержать победу в матче.
Чжэн Циньвэнь занимает седьмое место в рейтинге WTA и является действующей олимпийской чемпионкой в одиночном разряде. За выход в финал домашнего турнира 21-летняя китаянка поборется с представительницей Чехии Каролиной Муховой, которая ранее выбила из борьбы вторую ракетку мира Арину Соболенко (7:6, 2:6, 6:4).
После завершения турнира в Пекине Андреева официально дебютирует в топ-20 мирового рейтинга. На данный момент в «живом» рейтинге она занимает 19-ю строчку.
Турнир в Пекине завершится 6 октября. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Швентек, обыгравшая в прошлогоднем финале россиянку Людмилу Самсонову (6:2, 6:2).