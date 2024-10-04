Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира в Пекине

По ходу матча 17-летняя россиянка испытывала проблемы с запястьем и дважды запрашивала у судей медицинский тайм-аут. В решающей партии Андреева вела с брейком, однако ее сопернице удалось взять четыре гейма подряд и одержать победу в матче.