Мирра Андреева в 17 лет дебютировала в топ-20 рейтинга WTA

На турнире категории WTA-1000 в Пекине 17-летняя теннисистка дошла до четвертьфинала, где в напряженной борьбе уступила олимпийской чемпионке Чжэн Циньвэнь (5:7, 6:0, 6:4). Этот результат позволил Андреевой набрать достаточное количество рейтинговых очков, чтобы подняться на три позиции и дебютировать в топ-20 мирового рейтинга.
В возрасте 17 лет 5 месяцев 8 дней Андреева стала самой молодой теннисисткой, которой удалось войти в топ-20 рейтинга WTA со времен чешки Николь Вайдишовой, которая вошла в двадцатку мировой рейтинга в возрасте 16 лет в октябре 2005 года. Примечательно, что это произошло за полтора года до рождения Андреевой.
Кроме того, Андреева остается самой юной теннисисткой в топ-200 рейтинга WTA. Ранее восходящая звезда мирового тенниса рассказала, что мама обещала купить ей собаку, когда ей впервые удастся войти в топ-20 мирового рейтинга.
Первая ракетка России Дарья Касаткина сохранила за собой 11-ю строчку. Россиянка Анна Калинская поднялась на 13-е место. Всего в топ-100 мирового рейтинга входят 12 российских теннисистов.
Звание первой ракетки мира сохранила за собой представительница Польши Ига Швентек. Победительница турнира в Пекине американка Коко Гауфф поднялась на четвертое место, обойдя представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
Рейтинг WTA от 7 октября:
- (1). Ига Швентек (Польша) — 9785 очков;
- (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8716;
- (3). Джессика Пегула (США) — 5945;
- (6). Кори Гауфф (США) — 5593;
- (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5481;
- (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5293;
- (7) Чжэн Цинвень (Китай) — 4300;
- (8). Эмма Наварро (CША) — 3698;
- (9). Даниэль Коллинз (США) — 3177;
- (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3161;
11 (11). Дарья Касаткина — 3075…
13 (14). Анна Калинская — 2825…
16 (16). Диана Шнайдер — 2641…
19 (22). Мирра Андреева — 2218…
23 (15). Людмила Самсонова — 2080…
26 (25). Анастасия Павлюченкова — 1856…
33 (33). Екатерина Александрова — 1693…
38 (38). Анастасия Потапова — 1427…
63 (39). Вероника Кудерметова — 983…
66 (61). Камилла Рахимова — 925…
70 (67). Эрика Андреева — 913…
84 (78). Анна Блинкова (все — Россия) — 825.