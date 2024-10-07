Мирра Андреева в 17 лет дебютировала в топ-20 рейтинга WTA

В возрасте 17 лет 5 месяцев 8 дней Андреева стала самой молодой теннисисткой, которой удалось войти в топ-20 рейтинга WTA со времен чешки Николь Вайдишовой, которая вошла в двадцатку мировой рейтинга в возрасте 16 лет в октябре 2005 года. Примечательно, что это произошло за полтора года до рождения Андреевой.