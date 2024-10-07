10 лучших образов Марии Шараповой на корте: фото

Мария одна из десяти спортсменок в истории — обладательниц «Карьерного шлема» (Выиграла все четыре турнира Большого шлема в разные годы — Прим. ред.).
Мария Шарапова дебютировала на турнирах под эгидой WTA в марте 2002 года. А уже в 2003 году теннисистка попала в основную сетку Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».
В июле 2024 года спортивный телеканал ESPN включил Марию в список лучших теннисисток XXI века. Она заняла в рейтинге третье место, уступив сестрам Серене и Винус Уильямс.
А в начале сентября 2024 года Шарапова победила в голосовании болельщиков на включение в Международный зал теннисной славы.
Посмотрим на подборку лучших образов Марии Шараповой на корте.
1. Первый титул на турнирах Большого шлема. В 2004 году Мария Шарапова сенсационно обыграла Серену Уильямс в финале Уимблдона. На турнире 17-летняя теннисистка выступала в скромном белом платье с боковым разрезом.
2. «Маленькое черное платье» и победа на US Open в 2006 году. Этот наряд помог Марии завоевать любовь болельщиков в Нью-Йорке. Он был дополнен кристаллами и вдохновлен образом актрисы Одри Хепберн и ее культовым платьем из фильма «Завтрака у Тиффани». В черном платье Шарапова выиграла второй в карьере турнир Большого шлема, обыграв в финале представительницу Бельгии Жюстин Энен.
3. «Смокинг» и вылет во втором круге Уимблдона. В 2008 году все обсуждали белый «смокинг» Марии Шараповой. В матче первого круга Мария вышла на корт в пиджаке, который сняла, оставшись в шортах и майке стилизованной под рубашку от смокинга с плиссировкой. Шарапова впервые в карьере сыграла в шортах. Неожиданно для всех Мария уступила во втором круге турнира соотечественнице Алле Кудрявцевой.
4. Яркий образ для возвращения в Нью-Йорк. В 2007 году Мария Шарапова приехала на US Open защищать титул. Россиянка выступала на турнире в красном платье с темными кристаллами. В этот раз наряд спортсменки был ярче ее игры. Шарапова уступила в матче третьего круга представительнице Польши Агнешке Радваньске.
5. Розовое платье на грунтовых кортах Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос». На кортах Парижа Шарапова сыграла в платье бледно-розового цвета с воздушной плиссированной юбкой в сочетании с желтыми шортами. Несмотря на такой нежный наряд россиянка играла агрессивно и дошла до четвертого круга соревнований, где уступила соотечественнице Динаре Сафиной.
6. Еще один образ с кортов Парижа. В 2009 году Мария приехала на турнир в платье голубого цвета. Теннисистка сильно выделялась на фоне оранжевого грунта. Образ Шараповой был дополнен козырьком в цвет платья. На этом турнира теннисистка дошла до четвертьфинала, уступив представительнице Словакии Доминике Цибулковой.
7. Платье «с крыльями». В 2007 году Мария Шарапова приняла участие на Уимблдоне в белом платье с акцентной спиной. Юбка Шараповой была выполнена с плиссировкой, в такой же технике были сделаны детали сзади, которые в движении были похожи крылья. На этом турнире Шарапова проиграла в четвертом круге Винус Уильямс.
8. Необычный наряд на Открытом чемпионата Австралии и вылет в первом круге. В 2010 году Мария Шарапова выступила на Australian Open в платье в сине-зеленых тонах с яркими желтыми акцентами. Шарапова неожиданно проиграла в первом круге соотечественнице Марии Кириленко.
9. Олимпиада. Шарапова приняла участие на Олимпийских играх в Лондоне. Теннисистка была знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр. На олимпийском теннисном турнире Шарапова появилась в лаконичном образе состоящим из красной майки с гербом и российским флагом и белой юбки. На турнире Мария завоевала серебряную награду, проиграв в финале американке Серене Уильямс.
10. Второе победное черное платье. В 2012 году Мария Шарапова завоевала первый титул на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос». Мария вновь предстала перед публикой в черном платье с акцентами цвета хаки и яркими шортами. Шарапова дошла до финала турнира, где обыграла итальянку Сару Эррани.