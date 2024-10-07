10 лучших образов Марии Шараповой на корте: фото

3. «Смокинг» и вылет во втором круге Уимблдона. В 2008 году все обсуждали белый «смокинг» Марии Шараповой. В матче первого круга Мария вышла на корт в пиджаке, который сняла, оставшись в шортах и майке стилизованной под рубашку от смокинга с плиссировкой. Шарапова впервые в карьере сыграла в шортах. Неожиданно для всех Мария уступила во втором круге турнира соотечественнице Алле Кудрявцевой.