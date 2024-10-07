Карен Хачанов проиграл во втором круге «Мастерса» в Шанхае

В матче 2-го круга Карен Хачанов уступил американцу Маркосу Гирону, занимающему в рейтинге 47-е место. Игра продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счетом 6:4, 6:3. Ранее 7 октября Хачанов завершил выступление и в парном разряде, они с Андреем Рублевым снялись с турнира.
В следующем круге Гирон сыграет против победителя матча Лоренцо Музетти (Италия, 15) — Давид Гоффен (Бельгия).
Карен Хачанов — серебряный призер Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде; победитель семи турниров ATP (из них шесть в одиночном разряде) и обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России. В настоящее время Карен занимает 25-е место в мировом рейтинге ATP.
Серию «Мастерс» составляют девять теннисных турниров, которые проводятся Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) в течение года по всему миру. Категория является второй по престижности в мужском теннисе после турниров «Большого шлема». В настоящий момент в серию «Мастерс», помимо Шанхая, входят турниры в американских Индиан-Уэллсе, Майами и Цинциннати, Канаде (Монреаль или Торонто), Мадриде, Монте-Карло, Риме и Париже.
«Мастерс» в Шанхае проходит с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет 8 995 555 долларов. Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач.