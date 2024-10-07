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Эрика Андреева обыграла украинку на турнире в Китае

Старшая сестра Мирры Андреевой была сильнее украинки Даяны Ястремской на старте теннисного турнира в Ухане.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

20-летняя российская теннисистка Эрика Андреева, занимающая 70-е место в мировом рейтинге, вышла во второй этап турнира категории WTA-1000, проходящего в китайском Ухане. В первом раунде она обыграла украинскую спортсменку Даяну Ястремскую, которая занимает 36-ю позицию в рейтинге, с итоговым счетом 7:5, 6:4.

В первом сете Андреевой удалось отыграться с 2:5, во втором — с 2:4, несмотря на то, что она попала в основную сетку соревнований как лаки-лузер. Поражение стало для украинки седьмым подряд.

В следующем матче Эрика Андреева сыграет с победительницей встречи между своей сестрой Миррой и китаянкой Ван Сиюй. Ранее в понедельник во второй круг турнира также вышла Анастасия Потапова, которая победила американку Кэти Волынец — 5:7, 6:3, 7:5. Следующей соперницей россиянки будет третья ракетка мира американка Джессика Пегула.

Победительница турнира в Ухане получит тысячу рейтинговых очков и более 500 тысяч долларов призовых.