Эрика Андреева обыграла украинку на турнире в Китае

В следующем матче Эрика Андреева сыграет с победительницей встречи между своей сестрой Миррой и китаянкой Ван Сиюй. Ранее в понедельник во второй круг турнира также вышла Анастасия Потапова, которая победила американку Кэти Волынец — 5:7, 6:3, 7:5. Следующей соперницей россиянки будет третья ракетка мира американка Джессика Пегула.