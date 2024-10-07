Матч «Мастерса» в Шанхае обслуживали с помощью деревянного табло

Матч 69-й ракетки мира российского теннисиста Романа Сафиуллина с 27-м номером рейтинга ATP из Казахстана Александром Бубликом на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) обслуживали не с помощью стандартного электронного табло. Вместо него организаторы предоставили судье лишь деревянное табло с бумажными указателями счета.
«И это турнир серии “Мастерс!” — написал по этому поводу французский журналист Кентен Моне.
Сафиуллин и Бублик встречались во втором круге соревнований в Шанхае. Роман одержал победу со счетом 6:4, 6:2. Поединок прошёл на крытом корте из-за проливных дождей.
Серию «Мастерс» составляют девять теннисных турниров, которые проводятся Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) в течение года по всему миру. Категория является второй по престижности в мужском теннисе после турниров «Большого шлема». В настоящий момент в серию «Мастерс», помимо Шанхая, входят турниры в американских Индиан-Уэллсе, Майами и Цинциннати, Канаде (Монреаль или Торонто), Мадриде, Монте-Карло, Риме и Париже.
«Мастерс» в Шанхае проходит с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет 8 995 555 долларов. Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач.