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Теннисист Тиафо послал судью прямо на корте после поражения: видео

Американец Фрэнсис Тиафо проиграл российскому теннисисту Роману Сафиуллину в матче третьего круга на турнире серии «Мастерс» в Шанхае.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Сафиуллин обыграл полуфиналиста Открытого чемпионата США-2024 Тиафо в трех сетах со счетом 5:7, 7:5, 7:6 (7:5). Теннисисты провели на корте 3 часа 6 минут.

По ходу встречи судья на вышке дал три предупреждения 17-й ракетке мира Тиафо за затяжку времени на подаче.

После матча Тиафо не стал пожимать руку судье, а начал громко кричать и произнес несколько нецензурных фраз в его адрес.

Сафиуллин вышел в ⅛ финала, где встретится с Новаком Джоковичем.

Напомним, в марте Андрей Рублев был дисквалифицирован с полуфинального матча на турнире в Дубае за оскорбление судьи.

Рублев настаивал, что он даже не говорил по-русски, но был дисквалифицирован судейской коллегией турнира за оскорбление официального лица — результат, который обычно лишает игроков призовых денег и рейтинговых очков.

Позднее теннисист выиграл аппеляцию и вернул себе очки и призовые, но все же ему пришлось заплатить штраф в размере €35 тысяч.

Турнир серии «Мастерс» в Шанхае завершится 13 октября. Призовой фонд соревнований составляет около $9 млн. Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач.