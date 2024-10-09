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Соболенко повторила достижение Шараповой на турнирах WTA

Вторая ракетка мира Арина Соболенко обыграла представительницу Чехии Катержину Синякову (6:4, 6:4) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Ухане.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Lintao Zhang/Getty Images

Для Соболенко это стала 13-я победа в 13 первых матчах на турнире в Ухане. Она повторила достижение экс-первой ракетки мира Марии Шараповой, которая с 2012 по 2014 год выиграла 13 матчей на турнире в Штутгарте. Соболенко может стать единоличным лидером по этому показателю, если победит в третьем круге обыграет представительницу Казахстана Юлию Путинцеву.

Турнир в Ухане с призовым фондом 3,2 млн долларов завершится 13 октября. Из-за пандемии коронавируса турнир не проводился с 2020 года. Соболенко дважды побеждала на этом турнире — в 2018 и 2019 годах.