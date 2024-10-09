Сафиуллин проиграл Джоковичу на «Мастерсе» в Шанхае

Матч продолжался 1 час 15 минут. Сафиуллин выполнил две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из трех. Джокович выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и выиграл четыре брейк-пойнта из пяти.