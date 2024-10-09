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Сафиуллин проиграл Джоковичу на «Мастерсе» в Шанхае

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл сербу Новаку Джоковичу (3:6, 2:6) в матче четвертого круга хардового турнира категории «Мастерс» в Шанхае.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч продолжался 1 час 15 минут. Сафиуллин выполнил две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из трех. Джокович выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и выиграл четыре брейк-пойнта из пяти.

Джокович выиграл у Сафиуллина все три личные встречи, не отдав россиянину ни одного сета.

В четвертьфинале Джокович встретится с чехом Якубом Меншиком, который в параллельной встрече обыграл десятую ракетку мира болгарина Григора Димитрова (6:3, 3:6, 6:4).

После вылета Сафиуллина единственным россиянином на турнире остался Даниил Медведев, которому в четвертьфинале предстоит сыграть с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

«Мастерс» в Шанхае завершится 13 октября. Призовой фонд турнира составляет девять миллионов долларов. Действующим победителем турнира является поляк Хуберт Хуркач, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Андрея Рублева (6:3, 3:6, 7:6). Из-за травмы колена Хуркач не сможет защитить титул в этом году.