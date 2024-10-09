Мирра Андреева проиграла сестре Эрике на турнире в Ухане

70-я ракетка мира Эрика Андреева вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в китайском Ухане. В матче второго круга она обыграла свою младшую сестру Мирру Андрееву (19-я ракетка мира) со счетом 6:3, 6:1.
По ходу противостояния Мирра Андреева выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из девяти. Эрика Андреева оформила пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-поинта из трех. За выход в четвертьфинал турнира в Ухане Эрика Андреева поборется с победительницей встречи между итальянкой Жасмин Паолини и китаянкой Юань Юэ.
Ранее 17-летняя Мирра Андреева впервые вошла в топ-20 рейтинга теннисисток. В возрасте 17 лет 5 месяцев 8 дней Андреева стала самой молодой теннисисткой, которой удалось войти в топ-20 рейтинга WTA со времен чешки Николь Вайдишовой, которая вошла в двадцатку мировой рейтинга в возрасте 16 лет в октябре 2005 года. Кроме того, Андреева остается самой юной теннисисткой в топ-200 рейтинга WTA. Ранее восходящая звезда мирового тенниса рассказала, что мама обещала купить ей собаку, когда ей впервые удастся войти в топ-20 мирового рейтинга.
Турнир в Ухане с призовым фондом 3,2 млн долларов завершится 13 октября. Из-за пандемии коронавируса турнир не проводился с 2019 года. Его последней победительницей была Арина Соболенко из Беларуси.