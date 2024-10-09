Мирра Андреева проиграла сестре Эрике на турнире в Ухане

Ранее 17-летняя Мирра Андреева впервые вошла в топ-20 рейтинга теннисисток. В возрасте 17 лет 5 месяцев 8 дней Андреева стала самой молодой теннисисткой, которой удалось войти в топ-20 рейтинга WTA со времен чешки Николь Вайдишовой, которая вошла в двадцатку мировой рейтинга в возрасте 16 лет в октябре 2005 года. Кроме того, Андреева остается самой юной теннисисткой в топ-200 рейтинга WTA. Ранее восходящая звезда мирового тенниса рассказала, что мама обещала купить ей собаку, когда ей впервые удастся войти в топ-20 мирового рейтинга.