Первая ракетка России выбыла из теннисного турнира в Китае

Матч длился 1 час 14 минут. 11-я ракетка мира допустила за игру 5 двойных ошибок. Линетт с самого начала встречи захватила инициативу в свои руки и практически не теряла концентрацию до самого конца матча, удерживая солидное преимущество. Магда сделала 5 брейков, дважды отдала подачу. Соперницей Линетт в четвертьфинале станет американка Коко Гауфф.