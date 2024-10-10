Первая ракетка России выбыла из теннисного турнира в Китае

Россиянка Дарья Касаткина проиграла польке Магде Линетт в третьем круге турнира в Ухане — 2:6, 3:6.
Матч длился 1 час 14 минут. 11-я ракетка мира допустила за игру 5 двойных ошибок. Линетт с самого начала встречи захватила инициативу в свои руки и практически не теряла концентрацию до самого конца матча, удерживая солидное преимущество. Магда сделала 5 брейков, дважды отдала подачу. Соперницей Линетт в четвертьфинале станет американка Коко Гауфф.
Другая россиянка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Ухане. Александрова в третьем круге обыграла американку Хэйли Баптист со счетом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась чуть больше часа. Следующей соперницей россиянки станет победительница матча между второй ракеткой мира из США Джессикой Пегулой и китаянкой Ван Синьюй.
Турнир в Ухане с призовым фондом 3,2 млн долларов завершится 13 октября. Из-за пандемии коронавируса турнир не проводился с 2019 года. Его последней победительницей была Арина Соболенко из Беларуси.