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Первая ракетка России выбыла из теннисного турнира в Китае

Дарья Касаткина уступила представительнице Польши Магде Линетт в третьем круге турнира WTA 1000 в китайском Ухане.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

Россиянка Дарья Касаткина проиграла польке Магде Линетт в третьем круге турнира в Ухане — 2:6, 3:6.

Матч длился 1 час 14 минут. 11-я ракетка мира допустила за игру 5 двойных ошибок. Линетт с самого начала встречи захватила инициативу в свои руки и практически не теряла концентрацию до самого конца матча, удерживая солидное преимущество. Магда сделала 5 брейков, дважды отдала подачу. Соперницей Линетт в четвертьфинале станет американка Коко Гауфф.

Другая россиянка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Ухане. Александрова в третьем круге обыграла американку Хэйли Баптист со счетом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась чуть больше часа. Следующей соперницей россиянки станет победительница матча между второй ракеткой мира из США Джессикой Пегулой и китаянкой Ван Синьюй.

Турнир в Ухане с призовым фондом 3,2 млн долларов завершится 13 октября. Из-за пандемии коронавируса турнир не проводился с 2019 года. Его последней победительницей была Арина Соболенко из Беларуси.