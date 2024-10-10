Даниил Медведев проиграл Синнеру на турнире «Мастерс» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале турнира категории «Мастерс» в Шанхае. Результат встречи — 6:1, 6:4 в пользу Синнера. Даниил Медведев последним из россиян вылетел из турнира.
В полуфинале Синнер сразится с победителем матча между второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Чехии Томашем Махачем.
Серию «Мастерс» составляют девять теннисных турниров, которые проводятся Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) в течение года по всему миру. Категория является второй по престижности в мужском теннисе после турниров Большого шлема. В настоящий момент в серию «Мастерс», помимо Шанхая, входят турниры в американских Индиан-Уэллсе, Майами и Цинциннати, Канаде (Монреаль или Торонто), Мадриде, Монте-Карло, Риме и Париже.
Турнир «Мастерс» проходит в Шанхае с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет порядка 9 миллионов долларов. Победителем прошлогоднего турнира является восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач.