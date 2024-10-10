Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

Рафаэль Надаль 209 недель лидировал в рейтинге ATP. Он также побеждал на 92 турнирах ATP, в том числе 36 — в серии «Мастерс». Также испанец завоевывал 2 золота Олимпийских игр — в одиночном разряде в Пекине в 2008 году и вместе с Марком Лопесом в парном разряде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.