Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

38-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что принял решение завершить профессиональную карьеру.
«Я ухожу из профессионального тенниса. Реальность такова, что это были трудные годы, особенно последние два. Я не думаю, что мог бы играть без ограничений. Очевидно, это сложное решение», — сказал Надаль в видеоролике, опубликованном в социальных сетях.
Надаль начал профессиональную карьеру в 2001 году. Он выиграл 22 титула «Большого шлема», что является вторым результатом в истории среди мужчин. Рафаэль рекордные 14 раз побеждал на грунтовом турнире «Ролан Гаррос».
Рафаэль Надаль 209 недель лидировал в рейтинге ATP. Он также побеждал на 92 турнирах ATP, в том числе 36 — в серии «Мастерс». Также испанец завоевывал 2 золота Олимпийских игр — в одиночном разряде в Пекине в 2008 году и вместе с Марком Лопесом в парном разряде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
На протяжении карьеры испанец страдал от хронических травм. Летом 2023 года Надаль перенес операцию на левом бедре.