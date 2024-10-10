«Заткнись, осел»: теннисистка Кудерметова наорала на мужа-тренера

27-летняя Кудерметова занимает 63-е место в рейтинге WTA. На ее счету два титула под эгидой организации. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» в 2022 году. В 2021 году в составе команды России Вероника Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.