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«Заткнись, осел»: теннисистка Кудерметова наорала на мужа-тренера

Российская теннисистка Вероника Кудерметова назвала ослом своего мужа и тренера Сергея Демехина на турнире категории WTA 1000 в китайском Ухане.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Кудерметова встречалась с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей в матче второго круга турнира в Ухане. Россиянка не смогла выйти в трутий круг, уступив в двух сетах со счетом 1:6, 4:6.

В одном из эпизодов к Кудерметовой обратился ее тренер и муж Сергей Демехин. Теннисистка резко ответила ему, крикнув: «Заткнись, осел».

27-летняя Кудерметова занимает 63-е место в рейтинге WTA. На ее счету два титула под эгидой организации. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» в 2022 году. В 2021 году в составе команды России Вероника Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Турнир в Ухане с призовым фондом 3,2 млн долларов завершится 13 октября. Из-за пандемии коронавируса соревнования не проводились с 2019 года. Последней победительницей турнира была Арина Соболенко из Беларуси.