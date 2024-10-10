Алькарас сенсационно проиграл в ¼ финала «Мастерса» в Шанхае

Матч продолжался 1 час 55 минут. Алькарас восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из восьми. Его соперник пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и выиграл два брейк-пойнта из четырех.
Махач в третий раз в своей карьере победил соперника из топ-10 и впервые сыграет в полуфинале турнира серии «Мастерс». Кроме того, 23-летний чех гарантировал себе место в топ-30 мирового рейтинга на следующей неделе. В «живом» рейтинге он располагается на 25-й строчке.
Проиграв Махачу, Алькарас лишился шансов вернуть себе звание первой ракетки мира в этом году. Таким образом, первая строчка по итогам 2024 года останется за итальянцем Янником Синнером. В полуфинале «Мастерса» в Шанхае Махач и Синнер сыграют друг с другом.
«Мастерс» в Шанхае завершится 13 октября. Призовой фонд турнира составляет девять миллионов долларов. Действующим победителем турнира является поляк Хуберт Хуркач, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Андрея Рублева (6:3, 3:6, 7:6). Из-за травмы колена Хуркач не смог защитить титул в этом году.