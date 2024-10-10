Алькарас сенсационно проиграл в ¼ финала «Мастерса» в Шанхае

Махач в третий раз в своей карьере победил соперника из топ-10 и впервые сыграет в полуфинале турнира серии «Мастерс». Кроме того, 23-летний чех гарантировал себе место в топ-30 мирового рейтинга на следующей неделе. В «живом» рейтинге он располагается на 25-й строчке.