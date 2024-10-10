Соболенко побила рекорд Шараповой на турнирах WTA

Соболенко продлила свою победную серию на турнире в Ухане до 14 матчей. Она превзошла достижение экс-первой ракетки мира Марии Шараповой, которая с 2012-го по 2014 год выиграла 13 матчей на турнире в Штутгарте. 26-летняя белоруска еще ни разу не проигрывала на турнире в Ухане.