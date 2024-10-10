Соболенко побила рекорд Шараповой на турнирах WTA

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. Соболенко сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. Путинцева сделала две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов.
Соболенко продлила свою победную серию на турнире в Ухане до 14 матчей. Она превзошла достижение экс-первой ракетки мира Марии Шараповой, которая с 2012-го по 2014 год выиграла 13 матчей на турнире в Штутгарте. 26-летняя белоруска еще ни разу не проигрывала на турнире в Ухане.
За выход в полуфинал Соболенко поборется с победительницей матча между бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и полячкой Магдаленой Френх.
Турнир в Ухане с призовым фондом 3,2 млн долларов завершится 13 октября. Из-за пандемии коронавируса турнир не проводился с 2020 года. Соболенко дважды побеждала на этом турнире — в 2018 и 2019 годах.