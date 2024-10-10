Янник Синнер впервые завершит год лидером мирового рейтинга

Это стало известно после поражения второй ракетки мира Карлоса Алькараса. Алькарас неожиданно проиграл чеху Томашу Махачу в четвертфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае в двух сетах со счетом 6:7 (5:7), 5:7.
Синнер ранее обыграл россиянина Даниила Медведева и вышел в полуфинал соревнований в Шанхае, где встретится с Махачем. Для Синнера этот выход в ½ финала стал пятым в сезоне на «Мастерсах».
23-летний Синнер впервые стал лидером мирового рейтинга 10 июня, после того, как завершился Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос». На нем итальянец дошел до полуфинала, уступив Карлосу Алькарасу.
Серию «Мастерс» составляют девять теннисных турниров, которые проводятся Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) в течение года по всему миру. Категория является второй по престижности в мужском теннисе после турниров Большого шлема. В настоящий момент в серию «Мастерс», помимо Шанхая, входят турниры в американских Индиан-Уэллсе, Майами и Цинциннати, Канаде (Монреаль или Торонто), Мадриде, Монте-Карло, Риме и Париже.
Турнир в Шанхае завершится 13 октября. Его призовой фонд составляет около $9 млн.