Янник Синнер прокомментировал завершение карьеры Рафаэля Надаля

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер прокомментировал решение 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля завершить игровую карьеру после Кубка Дэвиса.
«Спасибо за все, что ты дал спорту. Я никогда не забуду наши совместные тренировки. Наблюдать за твоей работой как спортсмена, но также узнать тебя как человека за пределами корта было еще более особенным. Настоящая легенда игры, которая проложила путь и научила многих из нас быть игроком и личностью. Тебя будет не хватать в туре!» — написал Синнер в социальных сетях.
Последним турниром легендарного испанца станет «Финал восьми» Кубка Дэвиса, который пройдет в Малаге с 19 по 24 ноября. Надаль является рекордсменом по количеству побед на «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде (14), всего на его счету 22 титула турниров «Большого шлема».
Рафаэль Надаль 209 недель лидировал в рейтинге ATP. Он также побеждал на 92 турнирах ATP, в том числе 36 — в серии «Мастерс». Также испанец завоевывал 2 золота Олимпийских игр — в одиночном разряде в Пекине в 2008 году и вместе с Марком Лопесом в парном разряде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.