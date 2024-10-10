Янник Синнер прокомментировал завершение карьеры Рафаэля Надаля

«Спасибо за все, что ты дал спорту. Я никогда не забуду наши совместные тренировки. Наблюдать за твоей работой как спортсмена, но также узнать тебя как человека за пределами корта было еще более особенным. Настоящая легенда игры, которая проложила путь и научила многих из нас быть игроком и личностью. Тебя будет не хватать в туре!» — написал Синнер в социальных сетях.