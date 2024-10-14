Рублев опустился на седьмое место в рейтинге ATP

Лидером рейтинга остается итальянец Янник Синнер, который возглавил мировой рейтинг в июне этого года. Также свои позиции в топ-3 сохранили Карлос Алькарас и Александр Зверев. Первая ракетка России Даниил Медведев остался на пятой позиции.
Главным изменением в топ-10 рейтинга стало потеря Андреем Рублевым одной строчки. Он опустился на седьмое место, пропустив вперед американца Тейлора Фрица. На турнире серии «Мастерс» в Шанхае Рублев вылетел во втором круге, уступив чеху Якубу Меншику (7:6, 4:6, 3:6).
Также в топ-10 рейтинга вернулся австралиец Алекс де Минаур, выбив из нее прошлогоднего победителя шанхайского «Мастерса» Хуберта Хуркача. 27-летний поляк не сумел защитить рейтинговые очки из-за травмы колена.
Рейтинг АТР от 14 октября:
- (1). Янник Синнер (Италия) — 11 920 очков
- (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7120
- (3). Александр Зверев (Германия) — 6795
- (4). Новак Джокович (Сербия) — 6210
- (5). Даниил Медведев (Россия) — 5530
- (7). Тейлор Фриц (США) — 4415
- (6). Андрей Рублев (Россия) — 4110
- (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3885
- (11). Алекс де Минаур (Австралия) — 3610
- (10). Григор Димитров (Болгария) — 3580…
26 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1745…
58 (61). Роман Сафиуллин (Россия) — 908
59 (56). Павел Котов (Россия) — 907.