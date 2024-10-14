Рублев опустился на седьмое место в рейтинге ATP

Лидером рейтинга остается итальянец Янник Синнер, который возглавил мировой рейтинг в июне этого года. Также свои позиции в топ-3 сохранили Карлос Алькарас и Александр Зверев. Первая ракетка России Даниил Медведев остался на пятой позиции.