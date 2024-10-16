Касаткина высказалась о матче с теннисисткой из Казахстана

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о предстоящем матче с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой в рамках четвертьфинала турнира категории WTA-500 в китайском Нинбо.
«Следующая моя соперница будет непростой. Никто не любит встречаться с Юлей на корте — она играет очень разнообразно, всегда бьется до конца, и это будет интересный матч», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.
29-летняя Юлией Путинцева выступает за Казахстан с 2012 года. Ее наивысшая позиция в рейтинге WTA — 27-е место. Путинцева является победительницей трех турниров WTA. Юлия трижды выходила в четвертьфинал турниров «Большого шлема» в одиночном разряде — дважды на «Ролан Гаррос» и один раз — на открытом чемпионате США.
Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).