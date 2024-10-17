Карен Хачанов пробился в ¼ финала турнира в Алма-Ате

В матче ⅛ финала он на двух тай-брейках в двух сетах обыграл 116-ю ракетку мира Отто Виртанена из Финляндии — 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).
В четвертьфинале соревнований в Алма-Ате Хачанов сыграет с 213-й ракеткой мира казахстанцем Бейбитом Жукаевым, вышедшим в четвертьфинал на отказе чешского теннисиста Томаша Махача.
Карен Хачанов — серебряный призер Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде; победитель семи турниров ATP (из них шесть в одиночном разряде) и обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России. В настоящее время Карен занимает 26-е место в мировом рейтинге ATP.
Накануне стало известно о том, что Карен Хачанов сыграет в дуэте с представителем Казахстана Александром Бубликом в парном разряде на турнире серии «Мастерс» в Париже.