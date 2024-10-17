Карен Хачанов пробился в ¼ финала турнира в Алма-Ате

Карен Хачанов — серебряный призер Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде; победитель семи турниров ATP (из них шесть в одиночном разряде) и обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России. В настоящее время Карен занимает 26-е место в мировом рейтинге ATP.