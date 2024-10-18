Касаткина победила Путинцеву в ¼ финала турнира в Нинбо

Матч продолжался 2 часа 42 минуты. Касаткина один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету Путинцевой три эйса, две двойные ошибки и шесть выигранных брейк-пойнтов из семи.