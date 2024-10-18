Касаткина победила Путинцеву в ¼ финала турнира в Нинбо

Матч продолжался 2 часа 42 минуты. Касаткина один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету Путинцевой три эйса, две двойные ошибки и шесть выигранных брейк-пойнтов из семи.
За выход в финал турнира Касаткина сыграет с победительницей встречи между бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и испанкой Паулой Бадосой.
За второй полуфинал будут биться россиянки Мирра Андреева и Анна Калинская. Сегодня они сыграют с чешками Барборой Крейчиковой и Каролиной Муховой соответственно.
Турнир WTA в Нинбо завершится 20 октября. Призовой фонд соревнований составляет 922,5 тыс. долларов. Действующей победительницей турнира является Онс Жабер из Туниса, которая в прошлогоднем финале обыграла россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).