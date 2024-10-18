Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Алма-Ате

В матче ¼ финала Карен Хачанов со счетом 6:2, 6:4 обыграл представителя Казахстана Бейбита Жукаева, занимающего 213-ю строчку мирового рейтинга. За выход в финал турнира в Алма-Ате Карен Хачанов поборется с австралийцем Александаром Вукичем, который в полуфинале неожиданно обыграл американца Фрэнсиса Тиафо.
Карен Хачанов — серебряный призер Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде; победитель семи турниров ATP (из них шесть — в одиночном разряде) и обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России. В настоящее время Карен занимает 26-е место в мировом рейтинге ATP.
На этой неделе стало известно о том, что Карен Хачанов сыграет в дуэте с представителем Казахстана Александром Бубликом в парном разряде на турнире серии «Мастерс» в Париже.