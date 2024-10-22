Лучший футболист ЧМ-2010 в 45 лет дебютирует в турнире ATP

Диего Форлан в детстве на серьезном уровне занимался теннисом, пока не остановил свой выбор на футболе. В 2019 году уругваец завершил карьеру футболиста, после чего вернулся к теннису. Форлан уже принимал участие в теннисных турнирах под эгидой ITF. Участие в турнире ATP станет первым для знаменитого в прошлом футболиста.