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Лучший футболист ЧМ-2010 в 45 лет дебютирует в турнире ATP

Уругваец Диего Форлан в ноябре сыграет в «челленджере» в Монтевидео в парном разряде.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Как объявили в социальных сетях организаторы турнира, экс-футболист Диего Форлан дебютирует в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В Монтевидео он с аргентинцем Федерико Кория, который в одиночном рейтинге ATP занимает 101-ю позицию. Турнир пройдет с 11 по 17 ноября.

Диего Форлан в детстве на серьезном уровне занимался теннисом, пока не остановил свой выбор на футболе. В 2019 году уругваец завершил карьеру футболиста, после чего вернулся к теннису. Форлан уже принимал участие в теннисных турнирах под эгидой ITF. Участие в турнире ATP станет первым для знаменитого в прошлом футболиста.

За футбольную карьеру Диего Форлан выступал за «Индепендьенте», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал», миланский «Интер», бразильский «Интернасьонал», «Пеньяроль», «Мумбаи Сити», «Серео Осака» и «Китчи». В составе «Манчестер Юнайтед» он стал чемпионом Англии, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. С мадридским «Атлетико» нападающий стал победителем Лиги Европы и обладателем Суперкубка УЕФА.

В составе сборной Уругвая провел 112 матчей и забил 36 голов, становился победителем Кубка Америки-2011. На чемпионате мира 2010 года, который проходил в ЮАР, Форлан был признан лучшим игроком турнира. Также на том мировом первенстве Диего с 5 забитыми мячами стал одним из четырех лучших бомбардиров турнира.