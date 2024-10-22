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Подаренная Надалю золотая ракетка стоит более 26 млн рублей

Золотая ракетка, подаренная испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю на выставочном турнире в Саудовской Аравии, стоит €250 тысяч, сообщает Marca.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, на прошлой неделе в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошел выставочный теннисный турнир Six Kings Slam с рекордными призовыми.

Кроме Надаля, в турнире приняли участие четвертая ракетка мира Новак Джокович, первая ракетка мира Янник Синнер, вторая ракетка мира Карлос Алькарас, пятая ракетка мира Даниил Медведев и занимающий 14-е место в рейтинге Хольгер Руне.

Победителем турнира и обладателем $6 млн призовых стал 23-летний Синнер, обыгравший в финале 21-летнего Алькараса. Каждый из шести теннисистов гарантированно заработал по $1,5 млн за участие.

Рафаэль Надаль и Новак Джокович сыграли в матче за третье место. В этой встрече Джокович одержал победу, а Надаль получил памятный подарок от советника при королевской канцелярии Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха золотую ракетку. Как сообщает источник, ракетка весит около трех килограмм, а ее стоимость составляет €250 тысяч (26,1 млн рублей по курсу ЦБ РФ на 22 октября 2024 года).

Ранее 38-летний Надаль объявил о завершении карьеры. Выставочный турнир стал предпоследним соревнованием для испанца. Последний раз он выйдет на корт в «Финале восьми» Кубка Дэвиса, который пройдет в ноябре в Малаге.

Надаль начал профессиональную карьеру в 2001 году. Он выиграл 22 турнира Большого шлема, что является вторым результатом в истории среди мужчин. Испанец рекордные 14 раз побеждал на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос».