Подаренная Надалю золотая ракетка стоит более 26 млн рублей

Рафаэль Надаль и Новак Джокович сыграли в матче за третье место. В этой встрече Джокович одержал победу, а Надаль получил памятный подарок от советника при королевской канцелярии Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха золотую ракетку. Как сообщает источник, ракетка весит около трех килограмм, а ее стоимость составляет €250 тысяч (26,1 млн рублей по курсу ЦБ РФ на 22 октября 2024 года).