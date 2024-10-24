Вавринка побил рекорд Роджера Федерера на турнире в Базеле

Вавринка одержал победу в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 7:5. Таким образом он стал самым возрастным игроком (39 лет и 209 дней), когда-либо выигравшим матч турнира в Базеле. Он превзошел достижение Роджера Федерера, который в 2019 году выигрывал в Швейцарии в возрасте 38 лет и 78 дней.