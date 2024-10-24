Вавринка побил рекорд Роджера Федерера на турнире в Базеле

Вавринка одержал победу в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 7:5. Таким образом он стал самым возрастным игроком (39 лет и 209 дней), когда-либо выигравшим матч турнира в Базеле. Он превзошел достижение Роджера Федерера, который в 2019 году выигрывал в Швейцарии в возрасте 38 лет и 78 дней.
За выход в четвертьфинал Вавринка поборется с американцем Беном Шелтоном, который обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри.
«Я ожидаю очень сложного матча, он молод, играет очень хорошо. Будет непросто реализовать свою игру с той интенсивностью, которую он демонстрирует, но я буду стараться бороться, как всегда», — приводит слова Вавринки пресс-служба АТР.
Победитель этого матча сыграет с седьмой ракеткой мира россиянином Андреем Рублевым, обыгравшим в матче ⅛ финала чилийца Алехандро Табило.
Турнир в Базеле завершится 27 октября. Его призовой фонд составляет более €2,3 млн. Действующим победителем турнира является канадец Феликс Оже-Альяссим.