Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вавринка побил рекорд Роджера Федерера на турнире в Базеле

Швейцарец Стэн Вавринка в матче 1/16 финала турнира категории ATP 500 в Базеле обыграл 57-ю ракетку мира француза Адриана Маннарино.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Вавринка одержал победу в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 7:5. Таким образом он стал самым возрастным игроком (39 лет и 209 дней), когда-либо выигравшим матч турнира в Базеле. Он превзошел достижение Роджера Федерера, который в 2019 году выигрывал в Швейцарии в возрасте 38 лет и 78 дней.

За выход в четвертьфинал Вавринка поборется с американцем Беном Шелтоном, который обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри.

«Я ожидаю очень сложного матча, он молод, играет очень хорошо. Будет непросто реализовать свою игру с той интенсивностью, которую он демонстрирует, но я буду стараться бороться, как всегда», — приводит слова Вавринки пресс-служба АТР.

Победитель этого матча сыграет с седьмой ракеткой мира россиянином Андреем Рублевым, обыгравшим в матче ⅛ финала чилийца Алехандро Табило.

Турнир в Базеле завершится 27 октября. Его призовой фонд составляет более €2,3 млн. Действующим победителем турнира является канадец Феликс Оже-Альяссим.