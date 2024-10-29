Рублев разбил колено в кровь в матче с Серундоло: видео

Рублев уже не первый раз в порыве гнева бьет себя ракеткой. Ранее он похожим образом разбивал колено в октябре 2023 года на турнире АТР в Вене в матче против итальянца Янника Синнера (5:7, 6:7). Минувшим летом инцидент повторился в первом круге Уимблдона, когда Рублев проиграл аргентинцу Франсиско Комесаньи (6:4, 5:7, 2:6, 6:7).