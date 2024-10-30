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Соболенко попала футбольным мячом в голову фотографу: видео

Первая ракетка мира из Беларуси во время мероприятий перед итоговым турниром WTA случайно попала футбольным мячом в голову женщине-фотографу.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Во время челленджа с ударами на точность Соболенко промахнулась по воротам и попала футбольным мячом сидевшей сбоку женщине-фотографу. Видеоролик с инцидентом выложила у себя в социальных сетях теннисистка из Туниса Онс Жабер.

«Наша первая ракетка мира наносит серьезный ущерб в Эр-Рияде», — в шутку подписала видео Жабер.

Соболенко на итоговом турнире WTA сыграет в Фиолетовой группе с итальянкой Жасмин Паолини, Еленой Рыбакиной из Казахстана и китаянкой Циньвэнь Чжэн. В Оранжевую группу вошли Ига Швентек из Польши, чешка Барбора Крейчикова и американки Коко Гауфф и Джессика Пегула.

Итоговый турнир WTA пройдет с 2 по 9 ноября в Эр-Рияде. Соревнования пройдут на крытых хардовых кортах King Saud University Sports Arena.