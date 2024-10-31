Медведев возглавил рейтинг персональных брендов российских спортсменов

В рейтинг были включены только действующие спортсмены, выступавшие в официальных соревнованиях в течение последних 12 месяцев. Участники рейтинга сравнивались между собой по нескольким параметрам: популярность в медиа, присутствие в СМИ и экспертная оценка уровня маркетинговой привлекательности бренда спортсмена.
Первое место в рейтинге брендов занял Даниил Медведев, который по итогам сезона вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов. За этот год он заработал более 20 млн долларов, при этом 13 млн были получены вне корта.
Самые ценные персональные бренды российских спортсменов:
- Даниил Медведев (теннис);
- Александр Овечкин (хоккей);
- Артем Дзюба (футбол);
- Ислам Махачев (ММА);
- Александра Трусова (фигурное катание);
- Андрей Рублев (теннис);
- Мирра Андреева (теннис);
- Алена Косторная (фигурное катание);
- Илья Ковальчук (хоккей);
- Игорь Акинфеев (футбол);
- Александр Соболев (футбол);
- Александр Большунов (лыжные гонки);
- Петр Ян (ММА);
- Константин Тюкваин (футбол);
- Артемий Панарин (хоккей);
- Федор Чалов (футбол);
- Илья moNESY Осипов (киберспорт);
- Максим Глушенков (футбол);
- Анна Калинская (теннис);
- Аделия Петросян (фигурное катание).
Подробнее с рейтингом можно ознакомиться по ссылке.