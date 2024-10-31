Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев возглавил рейтинг персональных брендов российских спортсменов

Первая ракетка России Даниил Медведев второй год подряд возглавил список самых ценных персональных брендов российских спортсменов по версии Forbes.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Maja Hitij/Getty Images

В рейтинг были включены только действующие спортсмены, выступавшие в официальных соревнованиях в течение последних 12 месяцев. Участники рейтинга сравнивались между собой по нескольким параметрам: популярность в медиа, присутствие в СМИ и экспертная оценка уровня маркетинговой привлекательности бренда спортсмена.

Первое место в рейтинге брендов занял Даниил Медведев, который по итогам сезона вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов. За этот год он заработал более 20 млн долларов, при этом 13 млн были получены вне корта.

Самые ценные персональные бренды российских спортсменов:

  1. Даниил Медведев (теннис);
  2. Александр Овечкин (хоккей);
  3. Артем Дзюба (футбол);
  4. Ислам Махачев (ММА);
  5. Александра Трусова (фигурное катание);
  6. Андрей Рублев (теннис);
  7. Мирра Андреева (теннис);
  8. Алена Косторная (фигурное катание);
  9. Илья Ковальчук (хоккей);
  10. Игорь Акинфеев (футбол);
  11. Александр Соболев (футбол);
  12. Александр Большунов (лыжные гонки);
  13. Петр Ян (ММА);
  14. Константин Тюкваин (футбол);
  15. Артемий Панарин (хоккей);
  16. Федор Чалов (футбол);
  17. Илья moNESY Осипов (киберспорт);
  18. Максим Глушенков (футбол);
  19. Анна Калинская (теннис);
  20. Аделия Петросян (фигурное катание).

Подробнее с рейтингом можно ознакомиться по ссылке.